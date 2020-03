BC dos EUA diz que não hesitará em adotar mudanças na política monetária

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou em entrevista coletiva extraordinária que a economia dos EUA continua apresentando um bom desempenho e os mercados financeiros estão funcionando plenamente. "Nós gostamos da nossa atual política monetária e ela é apropriada", destacou.



Para Powell, o coronavírus é uma doença grave e exigirá ações de autoridades governamentais em várias frentes. Contudo, no caso do Federal Reserve, ele ressaltou que "não estamos avaliando empregar outros instrumentos além da redução dos juros."



O banco central norte-americano cortou a taxa dos Fed funds em 0,50 ponto porcentual pela manhã, duas semanas antes da reunião que será iniciada no dia 17 de março.



"Acreditamos que nossa ação dará um apoio significativo à economia", destacou Jerome Powell. "Não hesitaremos em adotar mudanças na política monetária se for necessário."



Segundo o presidente do Fed, o corte de juros adotado hoje pela instituição oficial pode ajudar a evitar aperto nas condições financeiras da economia americana.



Para ele, os efeitos do coronavírus na demanda agregada dos EUA estão "em estágio inicial", mas "devem continuar a crescer."