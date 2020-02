BC chinês diz que impacto de epidemia de coronavírus será temporário

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) disse nesta sexta-feira que qualquer impacto da epidemia do novo coronavírus na economia do país será temporário, num momento em que empresas em todo o país apresentam dificuldades para retomar as operações normais.



Em comunicado, o PBoC não vai atrapalhar os esforços do governo de abrir o setor financeiro para investidores estrangeiros.



Segundo o PBoC, o governo encoraja investidores estrangeiros a abrir empresas de valores mobiliários, gestoras de fundos e seguradoras de vida em Xangai, como parte de esforços para transformar a cidade em um centro financeiro internacional.



Chen Yulu, um vice-presidente do PBoC, disse em comunicado que Pequim está confiante de que consegue manter a epidemia sob controle. Fonte: Dow Jones Newswires.