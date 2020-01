BR Distribuidora fecha exclusividade com Bitumina para negociar Stratura

A BR assinou nesta quinta-feira, 16, um contrato que estabelece exclusividade por 90 dias para iniciar as negociações de um contrato de compra e venda de sua participação na Stratura Asfaltos com a Bitumina Industries, empresa com sede em Dubai. A distribuidora informa que o fechamento da operação vai depender de um acordo entre as partes em relação aos termos do contrato de compra e venda e da aprovação da negociação pelos Conselhos de Administração das duas empresas.



A Stratura Asfaltos, empresa da qual a BR detém 100% das ações, tem sede em Paulínia (SP), e atua na fabricação e distribuição de produtos para pavimentação e conservação de rodovias, na prestação de serviços de engenharia e na execução de serviços de pavimentação. A decisão de vender a companhia é parte da iniciativa de Gestão de Portfólio da BR Distribuidora, para "garantir o foco da companhia".



A distribuidora iniciou a divulgação da oportunidade de desinvestimento em agosto do ano passado, com assessoria financeira do BB Investimentos.