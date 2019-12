Guedes: Governo está desenhando programas sociais 'de maior impacto'

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo está desenhando programas sociais "de maior impacto". Ele afirmou, no entanto que a maior política social que o governo está fazendo é a proposta do "pacto federativo", que transfere para Estados e municípios R$ 450 bilhões.



Ele citou o pacote social capitaneado pela deputada Tabata Amaral (PDT-SP) e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e disse que o pacto prevê mais recursos.



"Eles disseram que estão fazendo um programa de R$ 9 bilhões, falei que era pouco, passou para R$ 40 bilhões. Estamos fazendo um de R$ 450 bilhões. A solução é o fortalecimento da federação, achamos que recurso tem que descer para Estados e municípios", afirmou.



Guedes citou entre os programas do governo a criação de vouchers para famílias acessarem creches particulares, em estudo no Ministério da Educação.



Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 18, Guedes disse que o atual governo não pode ser culpado por questões como o desempenho ruim no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) e aumento da mortalidade infantil. "Temos 30 anos de discurso social, cadê o resultado disso? Os governos que estiveram aí por 30 anos que tem que ser cobrados, resultados do saneamento e da educação não deveriam ser jogados sobre essa administração", afirmou.