Guedes: Congresso está abraçando as reformas do governo

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira, 18, que o Congresso Nacional está "abraçando" as reformas do governo. "Vejo um clima de reformas no Congresso, e não um clima para segurar projetos", afirmou.



Questionado por jornalistas sobre o envio, pelo governo, de cinco Propostas de Emenda à Constituição (PECs) - três ligadas ao pacto federativo, uma à reforma tributária e uma à reforma administrativa - Guedes negou que haja uma "abundância de PECs" para 2020. Segundo ele, os parlamentares envolvidos na tramitação estão trabalhando para o andamento das propostas.



"Não há abundância de PECs. A dos fundos, dura dois anos, ou o fundo desaparece", citou. "A PEC emergencial é uma tentativa de acelerar efeitos para o ano que vem", acrescentou.



Guedes e os secretários especiais do Ministério da Economia participaram na tarde de hoje de entrevista coletiva à imprensa, em Brasília, com apresentação de balanço para o ano de 2019.