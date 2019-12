Conselho curador aprova orçamento do FGTS para 2020 e orçamento plurianual

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou os orçamentos financeiro, operacional e econômico do FGTS para o exercício de 2020 e o orçamento plurianual de aplicação para o período de 2021-2023. A resolução com a aprovação está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 12, que traz os anexos com o detalhamento das aplicações dos recursos dos fundo e estimativas de saques para os próximos anos.



Para aplicação em Habitação, a previsão é de um orçamento operacional, para contratações, de R$ 65,500 bilhões por ano (2020, 2021, 2022 e 2023). Deste total, R$ 62,500 bilhões serão destinados para habitação popular.



Com relação à previsão de saques, o orçamento financeiro plurianual do FGTS prevê um total de saques de R$ 148,769 bilhões para 2020; R$ 138,378 bilhões para 2021; R$ 141,259 bilhões para 2022; e R$ 144,467 bilhões para 2023.



O Conselho também aprovou o planejamento estratégico do FGTS para o período de 2020 a 2030. As duas resoluções estão publicadas no DOU desta quinta-feira.