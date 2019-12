AIE prevê alta dos estoques de petróleo no 1º trimestre, apesar de oferta menor

Os estoques globais de petróleo deverão aumentar no primeiro trimestre de 2020, apesar da tentativa da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e de seus aliados - grupo conhecido como Opep+ - de equilibrar o mercado, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE).



Em relatório mensal divulgado nesta quinta-feira, a AIE reduziu sua previsão de avanço na oferta de petróleo fora da Opep para 2020 em 200 mil barris por dia (bpd), a 2,1 milhões de bpd. Contudo, a agência ainda espera que os estoques mundiais tenham expansão de 700 mil bpd nos primeiros três meses do próximo ano.



A projeção da AIE vem apesar da decisão da Opep+, na semana passada, de aprofundar os cortes em sua produção combinada em mais 500 mil bpd, para 1,7 milhão de bpd, até o fim de março. Para a agência, a iniciativa da Opep+ não será suficiente para equilibrar o mercado.



A AIE atribuiu seu corte na projeção da oferta à produção menor de integrantes da Opep+ e também a uma perspectiva de crescimento mais fraco no Brasil, em Gana e nos Estados Unidos.



Por outro lado, a AIE manteve suas projeções de acréscimos na demanda global por petróleo em 2019 e 2020, em 1 milhão de bpd e 1,2 milhão de bpd, respectivamente.



Ainda no relatório, a AIE diz que a oferta da Opep diminuiu 300 mil bpd em novembro, enquanto a da Opep+ como um todo teve queda de 190 mil bpd no último mês. Apenas na Arábia Saudita, líder informal da Opep, a redução da produção também foi de 300 mil bpd, a 9,9 milhões de bpd.



O documento da AIE vem um dia depois de a Opep divulgar seu próprio relatório mensal, no qual o cartel também manteve suas projeções para avanços na demanda global por petróleo para este e o próximo ano. Fonte: Dow Jones Newswires.