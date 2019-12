'Parece plano de quem não quer vender', diz presidente da Petrobrás sobre Braskem

Em evento nos EUA, o presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, disse ser "fortemente" contrário ao plano de venda da Braskem em 36 vezes, como foi manifestado pela Odebrecht."Parece que é um plano de quem não quer vender nada."



Para ele, seria "razoável" uma venda em 12 meses - e por meio de follow on (oferta de ações) , defende a diretora executiva de refino e gás, Anelise Lara. "O mercado vai dizer quanto poderá ser obtido com a venda da Braskem", destacou Castelo Branco.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.