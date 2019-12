China diz que negociações comerciais com EUA continuam em andamento

O Ministério de Comércio da China disse nesta quinta-feira que as negociações comerciais com os EUA continuam em andamento, apesar de uma recente escalada nas tensões por causa de dois projetos de lei em Washington que apoiam os direitos humanos em Hong Kong e em Xinjiang.



Porta voz do ministério, Gao Feng disse em coletiva de imprensa semanal que as equipes de negociações dos dois países mantêm contato próximo, mas não forneceu detalhes sobre o progresso das conversas.



Gao reiterou que algumas tarifas punitivas devem ser retiradas se EUA e China fecharem um acordo comercial de "fase 1".



Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, reafirmou que as negociações com a China estão indo "muito bem", um dia depois de sugerir que o acordo comercial poderia ficar para depois da eleição presidencial americana, em novembro de 2020.



Tensões entre as duas maiores economias do mundo ganharam força recentemente, depois de o Congresso americano aprovar legislação que apoia manifestantes pró-democracia em Hong Kong e condena a repressão de minorias étnicas na província chinesa de Xinjiang. Pequim prometeu retaliar, mas ainda não anunciou medidas específicas. Fonte: Dow Jones Newswires.