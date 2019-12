BC da Índia mantém juro básico em 5,15% e frustra expectativas de novo corte

O Banco da Reserva da Índia (RBI, pela sigla em inglês) decidiu hoje manter sua taxa básica de juros inalterada, em 5,15%, apesar da pressão recente de líderes empresariais e de formuladores de políticas por mais relaxamento monetário.



A decisão do BC indiano surpreendeu a maioria dos economistas, que previa um novo corte da taxa, após as cinco reduções vistas este ano.



Em comunicado, o RBI disse que vai "continuar com a postura acomodatícia pelo tempo que for necessário para reativar o crescimento e, ao mesmo, garantir que a inflação permaneça dentro da meta".



O RBI tem como objetivo manter a inflação numa faixa próxima a 4%. Fonte: Dow Jones Newswires.