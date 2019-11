Gastos com consumo avançam 0,3% em outubro ante setembro nos EUA, como previsto

Os gastos com consumo nos Estados Unidos tiveram crescimento de 0,3% em outubro ante setembro, após ajustes sazonais, informou nesta quarta-feira o Departamento do Comércio. O resultado coincidiu com a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Já a renda pessoal ficou estável na mesma comparação mensal em outubro, quando analistas previam também crescimento de 0,3%.



Os gastos com bens duráveis, particularmente novos veículos a motor, recuaram 0,7% em outubro ante setembro, após ajustes sazonais. Os salários avançaram 0,4% na mesma comparação, na taxa anualizada e após ajustes sazonais. Parte dessa alta reflete um ajuste feito pelo Departamento do Comércio para levar em conta os impactos da greve na General Motors.



O relatório também mostrou que a inflação seguiu contida em outubro. O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), leitura preferida de inflação nos EUA do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), subiu 1,3% na comparação anual em outubro, no mesmo ritmo de setembro. A meta de inflação do Fed é de 2%. Na comparação mensal, o PCE subiu 0,2% em outubro.



O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 1,6% na comparação anual. Fonte: Dow Jones Newswires.