Bolsonaro diz que tratou com CEO da Ericsson sobre investimentos e 5G

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira (26) que o encontro com o CEO da Ericsson, Börje Ekholm, ocorrido nesta segunda-feira, 25, tratou de investimentos da empresa e tecnologia 5G. "Estão investindo no Brasil há muito tempo, então você tem que dar uma certa prioridade para eles. Mas nós vamos decidir a questão do 5G levando-se em conta questão técnica e econômica", afirmou Bolsonaro, emendando que a palavra final é do ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. Por ora, a previsão é de que o governo realize o leilão do 5G no segundo semestre de 2020.