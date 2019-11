Irã anuncia descoberta de novo campo de petróleo com 50 bilhões de barris

O Irã descobriu um novo campo de petróleo no sul do país, com cerca de 50 bilhões de barris de petróleo bruto, afirmou o presidente Hassan Rouhani neste domingo. A descoberta pode aumentar as reservas comprovadas do país em um terço, em meio às dificuldades provocadas pelas sanções impostas pelos Estados Unidos.



Rouhani fez o anúncio em um discurso na cidade de Yazd. Ele disse que o campo está localizado na província de Khuzestan, no sul do Irã, polo nacional da indústria de petróleo. Os 50 bilhões de barris seriam adicionados às provadas reservas iranianas de cerca de 150 bilhões.



O novo campo de petróleo pode se tornar o segundo maior campo do Irã depois de um com 65 bilhões de barris em Ahvaz. Fonte: Associated Press.