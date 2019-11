Banco do Brasil entrega lucro líquido em linha com projeções

O lucro líquido ajustado do Banco do Brasil no terceiro trimestre, de R$ 4,543 bilhões, veio em linha com as projeções do mercado. A cifra esperada era de R$ 4,404 bilhões, de acordo com a média das estimativas de quatro casas consultadas pelo Prévias Broadcast (BTG Pactual, Citi, Eleven Financial e Morgan Stanley). O baixo número de bancos utilizado se dá por conta da restrição de boa parte das instituições devido à oferta subsequente de ações (follow on) do BB, realizada recentemente.



O Prévias Broadcast considera que o resultado veio em linha quando a variação para cima ou para baixo é de até 5%.