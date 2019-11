Mina Alegria, da Vale, é autorizada a retomar operação na região de Mariana

A Vale informou nesta sexta-feira, 1º de novembro, que a Agência Nacional de Mineração (ANM) desinterditou as operações da mina de Alegria, no complexo de Mariana, que estavam paralisadas desde março para análise de estabilidade das estruturas.



De acordo com a empresa, a decisão irá liberar capacidade de cerca 8 milhões de toneladas por ano (Mtpa) das aproximadamente 50 Mtpa que se encontravam paradas e possibilitará o retorno parcial das operações a seco na mina de Alegria.



Ainda estão paralisadas em torno de 42 Mtpa de capacidade de produção de minério de ferro.



O aumento esperado no volume de produção deve ser de 1 Mt em 2019, o que não gerará impacto no total de vendas deste ano. "Para os anos seguintes, a produção retornará gradualmente observando-se adicionalmente a estratégia de margem sobre volume", diz o comunicado da empresa.



A Vale reafirmou seu guidance de vendas de minério de ferro e pelotas de 307-332 milhões de toneladas para 2019 e espera que fiquem entre o limite inferior e o centro da faixa.