Ministério da Economia autoriza Caixa a reajustar preços de jogos de loteria

(foto: Marcos Vieira/EM)

autorizou aa reajustar os preços das apostas de jogos de. A Portaria daestá publicada na edição desta quinta-feira do(DOU). O ajuste nos preços poderá ser feito a qualquer momento, em data a ser definida pela Caixa Econômica Federal, nas modalidades lotéricas que o banco administra.Os porcentuais de reajuste autorizados variam de acordo com a aposta. A aposta simples dapassará a custar(atualmente ela custa), um aumento autorizado de cerca de. A aposta mínima dapassará dos atuaispara, alta de. Asubirá depara, alta também de. A aposta simples dapassará depara; aterá aposta única deAs apostas de prognósticos esportivos também terão reajuste. A aposta simples dapassa a custare a aposta múltipla mínima obrigatória, que compreende prognóstico duplo,. Aterá aposta mínima de. A aposta considerada de prognóstico específico, aterá aposta única deEm razão dos novos preços, a Caixa deverá ajustar os preços também dos valores de premiação fixa das modalidades lotéricas Lotofácil e Timemania.A Portaria diz ainda que o ajuste de preço deverá entrar em vigor em domingo, feriado nacional ou data em que não haja realização de sorteio. Além disso, a cobrança do novo preço de aposta, bilhete ou produto lotérico somente poderá começar a ser realizada após a divulgação ostensiva do novo valor para o público em geral com antecedência mínima de três dias úteis da data de início do reajuste.A partir de 1º de janeiro de 2020, a Caixa Econômica poderá promover ajuste nos preços de apostas nas modalidades lotéricas que, em nome da União, administra. Para isso, precisará observar algumas diretrizes. O ajuste poderá ser efetivado a critério da Caixa, após comunicação formal prévia à Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria quando: implicar novo preço inferior ao que vinha sendo praticado ou novos preços inferiores aos que vinham sendo praticados; ou o porcentual da majoração de preço ou de preços envolvido for inferior ou, no máximo, idêntico à variação porcentual do), desde que o período-base utilizado para cálculo da variação seja de, no mínimo, 12 meses subsequentes ao ajuste de preço ou preços mais recentemente implementado. A Portaria diz ainda que, quando o porcentual de aumento for superior à variação do IPCA, ele somente poderá ser feito após autorização formal da Secretaria, mediante processo administrativo.O reajuste dos preços das loterias era uma reivindicação da Caixa. No dia 1º de outubro, em audiência pública na Câmara, o presidente do banco, Pedro Guimarães, chegou a dizer que o Ministério da Economia havia negado o pedido de ajuste. O preço das loterias da Caixa é um componente importante do cálculo da inflação medida pelo IPCA.