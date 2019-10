China promete apoio à iniciativa privada, mas não dá indicação de mais estímulos

Líderes da China reiteraram nesta quinta-feira que vão continuar apoiando empresas do setor privado, numa economia que é dominada pelo poder estatal, mas não deram indicações de que tenham novos planos para estimular o crescimento, após uma reunião anual de planejamento.



O Comitê Central do Partido Comunista encerrou a reunião de quatro dias hoje, num momento em que empresas e investidores esperam que Pequim corte juros e tome outra medidas para reanimar a economia chinesa, que no último trimestre cresceu no ritmo mais fraco em quase três décadas.



Em comunicado, o partido ressaltou que a indústria estatal é a principal força motriz da economia, mas prometeu oferecer "apoio inabalável" a empreendedores da iniciativa privada. A legenda comunista também reiterou promessas de dar aos mercados o "papel decisivo" de alocar recursos.



A economia foi mencionada apenas em quatro breves frases do comunicado de 23 parágrafos, que se dedicou principalmente a questões políticas. Fonte: Associated Press.