Agências antecipam descontos que prometem levar a 50%

As promoções também incorporaram preços de seguro de viagem e chip internacional de telefone, com queda à metade (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press %u2013 12/1/17)











Quem pretende viajar antes da alta temporada de fim de ano terá na campanha Black Friday, de promoções do comércio, a oportunidade de pagar menos. Agências e operadoras de viagens pretendem vender pacotes e passagens aéreas em novembro com descontos que variam entre 30% e 50%. Assim como para outros tipos de produtos e serviços anunciados na megaliquidação do mês que vem, a recomendação é pesquisar os preços para não ser enganado por descontos falsos.





A agência de viagens Belvitur, que tem nove unidades em Belo Horizonte e uma em Lagoa Santa, na Grande BH, participa da campanha de promoções há pelo menos cinco anos. Na edição deste ano, a empresa já oferece descontos. As passagens internacionais das classes executiva e econômica da companhia aérea Latam estão mais baratas.





Na classe econômica, bilhetes para destinos como Lisboa e Londres custam a partir de US$ 499, sem taxas. Além disso, o chip internacional e o seguro de viagem são vendidos com 30% de desconto. A Belvitur informa que na semana da Black Friday, – de 24 a 29 de novembro –, os preços dos pacotes nacionais e internacionais deverão cair pela metade. Preços de chip internacional e o seguro de viagem também sofrerão descontos de 50%.





A gerente de marketing da Belvitur, Andrea Banisset, acredita que a Black Friday oferece boas oportunidades de venda para o setor de turismo, que tem participação forte na data. Segundo Andrea, hoje o consumidor espera para comprar durante a campanha, por saber que os descontos são aplicados sobre valores praticados normalmente. “As empresas que conseguem entrar com descontos agressivos conseguem ganhar uma credibilidade junto ao consumidor”, diz.





O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem de Minas Gerais (AbavMG), Alexandre Brandão, acredita que a adesão do setor de turismo à campanha tem sido “bastante expressiva” nos últimos três anos. “É um período em que as vendas ficam mais quentes, especialmente na sexta-feira”, explica.





Ainda de acordo com Brandão, normalmente as agências apostam em descontos nos preços de passagens aéreas relativas a voos em horários menos procurados, como no fim da manhã. Enquanto isso, as empresas de cruzeiro oferecerem a viagem do segundo ou do terceiro passageiro gratuitamente. Na avaliação do dirigente, a Black Friday chegou a ser marcada pela proliferação de descontos falsos, algo solucionado pela atuação dos Procons, os programas de proteção e defesa do consumidor.





Brandão recomenda que os interessados pesquisem e anotem os preços praticados agora para depois comparar com as ofertas durante o período da campanha. Para o presidente da Abav-MG, vale a pena esperar pelas promoções “se está esperando décimo terceiro ou o vencimento da fatura do cartão de crédito”. Novembro seria uma boa oportunidade para o cliente definir uma viagem mais barata, antes que os preços subam durante a alta temporada. “Novembro é um mês bom para vendas, mas dá pra incrementar”, analisa.





Potencial





As promoções também visam à comercialização de passagens on-line. O site 123 Milhas é um desses buscadores de passagens aéreas que oferece descontos em passagens durante o ano todo, por meio do sistema de milhas. O coordenador de marketing do site, Rodrigo Melo, conta que a Black Friday é o principal momento de vendas: “é o melhor dia do ano”.





A empresa realiza ações promocionais específicas durante o período da campanha desde o primeiro ano de operação, em 2016. Para a edição deste ano, os executivos do site ainda não definiram como tentarão atrair os clientes, mas a participação está garantida. Para o coordenador de marketing, a data potencializa o fato de o consumidor já buscar constantemente descontos na internet. “Com os preços competitivos, o cliente que ganha”, afirma.





A CVC, uma das maiores operadoras de turismo do país, entra com promoções durante a Black Friday há pelo menos seis anos. A companhia lançou recentemente um conjunto de promoções em preparação para a data das megaliquidações em novembro. Em voos fretados e com bloqueio da operadora, o segundo passageiro terá desconto de 50%, até mesmo em períodos de alta procura, como Natal e Carnaval.





Segundo a CVC, o cliente pode economizar até R$ 1.500 no valor total do pacote com essa promoção. Para destinos internacionais, a companhia oferecerá reduções em tarifas aéreas de câmbio. Para os cruzeiros, as promoções envolvem 50% de desconto na cabine e gratuidade no segundo e terceiro passageiro.





* Estagiário sob supervisão da subeditora Marta Vieira













NO ALVO

Produtos e serviços incluídos ou previstos nas campanhas de descontos





» Passagens internacionais de classes executiva e econômica

» Pacotes de viagens

» Seguros de viagem

» Chip de celular para ligações internacionais

» Cruzeiro com viagem gratuita para o segundo ou terceiro passageiro

» Passagens para voos em horários de menor procura

» Compra on-line de passagens









Câmbio e inflação





As apostas dos analistas de bancos e corretoras ouvidos pelo Banco Central apontam para expectativa de que o dólar fique em R$ 4 no fim do ano. Para 2020, a projeção para o câmbio permanece no mesmo nível de R$ 4, ante R$ 3,91 quatro pesquisas atrás, segundo o Relatório de Mercado Focus. A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – indicador oficial da inflação – em 2019 e 2020 passaram para alta de 3,29% e 3,60%, respectivamente. As estimativas para a inflação estão abaixo do centro da meta de 2019, de 4,25%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto percentual (índice de 2,75% a 5,75%) para cima ou para baixo. No início do mês passado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA de setembro apresentou deflação de 0,04%. No acumulado do ano a variação ficou positiva em 2,63%. Quanto aos chamados preços administrados, aqueles dos serviços públicos, os analistas preveem alta de 4,50% neste ano e de 4,10% em 2020.