Bolsonaro reconduz ao cargo superintendente-geral e procurador-chefe do Cade

O presidente da República, Jair Bolsonaro, reconduziu ao cargo, por mais dois anos, o superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro Macedo, e o procurador-chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao Cade, Walter de Agra Júnior.



Os dois já tinham sido indicados à recondução ao cargo, passaram por sabatina no Senado e tiveram os nomes aprovados pelo plenário da Casa, assim como os novos conselheiros que passam a integrar o Cade e já foram nomeados para os cargos.



Na semana passada, já foram nomeados como conselheiros do Cade os advogados Sérgio Costa Ravagnani, Luiz Augusto Azevedo de Almeida Hoffmann e Lenisa Rodrigues Prado.