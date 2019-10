Com venda questionada pelo MPF, bacia de Camamu-Almada não recebe ofertas

Nenhuma petroleira demonstrou interesse nos blocos das bacias de Camamu-Almada e Jacuípe, cujas concessões estavam sendo questionadas na Justiça Federal da Bahia pelo Ministério Público Federal (MPF).



As áreas das duas bacias estão próximas a regiões de sensibilidade ambiental. E, segundo o MPF, os estudos de viabilidade ambiental realizados na área não foram suficientes para afastar os riscos da atividade exploratória.



O principal questionamento é quanto à proximidade dos blocos do Parque Marinho de Abrolhos, no sul da Bahia.



Da mesma forma, não houve interesse na bacia de Pernambuco-Paraíba.



Mas, neste caso, não foi a questão ambiental a razão do resultado.