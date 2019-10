Plenário esvaziado cria temor de que votação da reforma se estenda até amanhã

Em plena fase de discussão da reforma da Previdência, o plenário do Senado Federal está esvaziado, o que alimenta o temor de fontes do Congresso de que a votação se estenda até amanhã.



A etapa de discussão antecede o encaminhamento dos líderes às suas bancadas sobre como votar, se a favor ou contra a proposta. Depois disso, vem a apreciação do texto em primeiro turno.



Há ainda dez destaques que podem alterar a reforma da Previdências e precisarão ser votados individualmente. Há o temor de que, no meio da votação dos destaques, o quórum não se sustente na Casa.



Apesar do risco, há quem diga que a ideia segue sendo concluir a votação hoje. A expectativa desse grupo é que, após a fase de discursos, o quórum volte a aumentar no plenário.