Derrapadas da Volkswagen e da Nissan custarão caro para chefões

Promotores públicos alemães acusaram o atual diretor-presidente da VW, Herbert Diess, de manipulação de mercado no caso das fraudes de emissões de gás carbônico (foto: Geoff Robins/AFP )

São Paulo – Quatro anos depois do Dieselgate, como ficou conhecido o escândalo de adulteração de testes de emissão de poluentes de automóveis da Volkswagen, a empresa parecia enfim ter deixado os problemas para trás. Com uma série de lançamentos, aumento das vendas em diversos países e fortes investimentos em carros elétricos, a Volks vivia um período de inédita tranquilidade. Ontem, porém, a paz foi interrompida. Promotores públicos alemães acusaram o atual diretor-presidente da Volkswagen, Herbert Diess, o ex-diretor-presidente Martin Winterkorn e o presidente do conselho da montadora, Hans Dieter Poetsch, de manipulação de mercado no caso das fraudes de emissões de gás carbônico.

A acusação é grave. Segundo a denúncia, os executivos deliberadamente deixaram de informar o mercado de capitais sobre as multas que a empresa vinha recebendo relativas às fraudes no sistema de emissão de gases dos veículos. Ao não passar as informações, a empresa prejudicou milhares de seus acionistas, que não sabiam que a VW corria o risco de sofrer punições – e que, àquela altura, já enfrentava severas sanções financeiras. “Isso influenciou o mercado de ações da Volkswagen”, disse o promotor encarregado do processo.

Em 2015, uma investigação da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos Estados Unidos descobriu que a companhia ludibriou testes que detectam a emissão de poluentes. A malandragem consistia em colocar, nos modelos a diesel, um software que ativa o sistema de controle de emissões apenas durante os testes oficiais. No uso rotineiro dos veículos, os carros voltavam à normalidade, despejando toneladas de poluentes na atmosfera.

A Volkswagen fez isso para não comprometer o desempenho dos veículos – fator fundamental na decisão de compra dos motoristas –, ignorando por completo os efeitos nefastos para o meio ambiente. Segundo as investigações, a empresa manipulou cerca de 11 milhões de seus veículos a diesel, num dos maiores escândalos da história da indústria automobilística. O escândalo fez a Volkswagen perder dezenas de bilhões de euros, incluindo quedas nas vendas, as pesadas multas que teve que pagar e a desvalorização de suas ações na Bolsa de Valores.

A Volkswagen se pronunciou pouco depois das novas denúncias feitas pelos promotores. Segundo Hiltrud Dorothea Werner, do conselho de administração para integridade e assuntos jurídicos, a empresa está convencida que cumpriu todas as suas obrigações perante a lei do mercado de capitais. “Se houver julgamento, estamos confiantes que as acusações são infundadas”, disse a porta-voz da empresa.

Não se trata de um caso isolado de executivos da indústria automotiva enrolados com a Justiça. Na última segunda-feira, a Comissão do Mercado de Valores dos Estados Unidos (SEC) informou ter entrado com um processo contra o brasileiro Carlos Ghosn, ex-presidente da Nissan, o executivo Greg Kelly e a própria montadora por supostamente sonegarem US$ 140 milhões.

De acordo com as investigações, entre 2009 e até ser preso, em 2018, Ghosn participou de um plano para ocultar, com a ajuda de outros executivos da Nissan, US$ 90 milhões em pagamentos, além de ter tomado medidas impróprias para aumentar sua aposentadoria em US$ 50 milhões.

Em comunicado, a SEC revelou que a Nissan aceitou pagar uma multa de US$ 15 milhões e se comprometeu a deixar de infringir as regras antifraude. Por sua vez, o brasileiro concordou em pagar uma multa equivalente a US$ 1 milhão. A punição de Kelly foi mais branda: multa de US$ 100 mil. Além disso, os dois executivos foram proibidos de exercer cargos de direção nos Estados Unidos por períodos de 10 e 5 anos, respectivamente.