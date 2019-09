Ministério da Economia divulga às 14h40 Relatório de Receitas e Despesas

O Ministério da Economia informou que divulgará às 14h40 (de Brasília) o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas. Na sequência, às 15 horas, haverá entrevista coletiva com o secretário especial da Fazenda, Waldery Rodrigues, sobre os números.



Na quinta-feira, 19, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou que uma redução de R$ 5,8 bilhões nas despesas previstas com pessoal vai ajudar o governo a abrir espaço no Orçamento e cumprir a promessa de liberar recursos para desafogar ministérios, que correm risco de um apagão por falta de dinheiro.



O valor do desbloqueio que será anunciado deve ficar em R$ 12,46 bilhões.