Vice-ministro chinês vai visitar Washington para preparar negociações

O vice-ministro das Finanças da China, Liao Min, vai visitar Washington na quarta-feira, 18, para "preparar o caminho" das negociações comerciais previstas para outubro entre as duas maiores economias do mundo. O anúncio da visita foi feito nesta terça-feira, 17, pelo governo chinês.



Liao vai chefiar uma delegação de autoridades chinesas, segundo a agência de notícias oficial Xinhua News, mas Pequim não detalhou a agenda do vice-ministro na capital dos Estados Unidos.



Os dois países travam desde o ano passado uma guerra comercial que envolve a fixação de tarifas para a importação de produtos pelas duas partes.



Na semana passada, no entanto, líderes americanos e chineses acenaram com uma trégua, ao adiar ou cancelar o início de cobrança de tarifas de importação.



A última rodada de negociações, realizada em Xangai, em julho, terminou em fracasso.