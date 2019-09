Caixa recomenda buscar informações

As agências da Caixa Econômica Federal abriram as portas ontem para atender trabalhadores interessados no saque de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O horário estendido de funcionamento vai continuar amanhã e terça-feira. Nesta primeira etapa, estão sendo atendidos os nascidos entre janeiro e abril que têm poupança ou registraram opção por crédito em conta-corrente na Caixa e têm dúvidas sobre o tema.

Em nota, a Caixa recomendou aos clientes que, antes de se deslocar a uma agência, busquem as informações no aplicativo do FGTS ou pelo site fgts.caixa.gov.br. Na sexta-feira (13), foram creditados R$ 4,97 bilhões nas contas de mais de 12 milhões trabalhadores que já têm conta no banco estatal e, por isso, não precisarão solicitar os saques.

“A cada duas semanas vamos liberar mais de R$ 5 bilhões. A Caixa está preparada para atender a população com tranquilidade nos mais de 55 mil pontos de atendimento em todas as regiões do Brasil”, afirmou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, em nota à imprensa.

Ontem, no Centro da capital federal, trabalhadores aproveitaram para tirar dúvidas e verificar se já receberam os recursos do FGTS. A trabalhadora autônoma Rosilene da Silva, de 52 anos, é uma das beneficiadas. “Vou sanar algumas dívidas, é uma ajuda boa mesmo. Estou inclusive com as minhas contas de água e luz atrasadas”, diz.

A diarista Eliane Lima, de 35, também foi à agência para, com o dinheiro do FGTS, garantir o pagamento de algumas contas: “Aparece conta e a gente tem que pagar. Já dá para pagar alguma conta extra”. O autônomo Marcelo Pereira, de 48, foi à agência da Caixa para tirar dúvidas. Ele receberá os recursos somente no dia 27, mas diz que vai pagar algumas dívidas.

A Caixa começou a fazer o depósito automático para quem tem conta poupança, seguindo calendário do mês de nascimento. Os próximos a ter acesso ao saque são os nascidos em maio, junho, julho e agosto, em 27 de setembro. Em seguida, em 9 de outubro, será a vez dos nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.