FGTS deverá bancar faixas 1,5 e 2 do MCMV também em 2020, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento Regional,, disse que odeve permanecer como o responsável por abastecer integralmente o financiamento nas faixas 1,5 e 2 dono ano que vem, replicando o mesmo modelo que foi adotado dias atrás.Nessas faixas, 90% do recursos já vinham do fundo, enquanto 10% vinham do. Mas com a crise fiscal, ade dinheiro público secou, paralisando a contratação de novas unidades dentro do programa.Diante disso, foi baixada portaria nesta semana definido que o fundo bancaria todo o financiamento nessas faixas, de modo a destravar as contratações. Com isso, o governo também espera preservar o dinheiro do orçamento para tocar as obras da faixa 1 do programa, voltadas para pessoas de"Isso provavelmente será replicado no ano que vem, mas ainda precisa ser batido com o", estimou Canuto, durante entrevista coletiva, ao explicar algumas das premissas que vão nortear a nova versão do Minha Casa Minha Vida.disse que dos R$ 49 bilhões de recursos do FGTS para o Minha Casa neste ano, R$ 22,8 bilhões já haviam sido repassados. Com a portaria editada esta semana, os outros R$ 26,2 bilhões foram liberados. "A partir de quarta-feira, alinhamos a situação com a Caixa e os contratos voltaram a rodar, assim espero", afirmou.Canuto também sinalizou que a quantidade de unidades contratadas nas faixas 1,5, 2 e 3 do Minha Casa em 2020 tendem a ser simulares com o patamar de 2019. "A probabilidade é que os recursos de R$ 49 bilhões para o Minha Casa Minha Vida se mantenham no ano que vem. Alguns ajustes pontuais, como taxa de subsídio e valores regionais estão sendo discutidos."Ele ponderou, entretanto, que o orçamento para o programa é definido pelo conselho curador do FGTS, do qual faz parte junto com outros representantes.