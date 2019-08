Mulheres ganham 17% a menos por horas trabalhadas, segundo pesquisa

(foto: Reprodução/PixaBay)

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), as mulheres ainda ganham 17% a menos por horas trabalhadas que os homens na América Latina. Os números fazem parte da pesquisa “Mulheres no mundo do trabalho: desafios pendentes para uma equidade efetiva na América Latina e no Caribe”.





No, a grandeentre homens e mulheres persiste no mercado de trabalho. Oinformou em uma de suas pesquisas que a as mulheres recebemde R$ 2.050 por mês em 2018, o correspondente a 79,5% do rendimento do trabalho dos homens (R$ 2.579). Em 2016 essa distância era ainda maior, chegando aos 80,8%.De acordo com o estudo feito pela, as mulheres têm desvantagens na comparação com homens da mesma idade, como o nível educacional, a presença de crianças em suas casas, a condição rural e o tipo de trabalho. O relatório ressalta ainda que as lacunas salariais persistem apesar de as tendências de longo prazo terem mostrado, como, por exemplo, no caso daEntre os nascidos em, 40% das mulheres têm educação superior, em comparação com 25% dos homens.“Embora seja verdade que houve avanços muito importantes na incorporação das mulheres ao trabalho, o caminho para a igualdade ainda é longo, e, às vezes, íngreme”, disse o diretor da, ao apresentar o documento noAsainda sãoocupando posições nos principaisde gestão, como diretoria, por exemplo. “Políticas ativas de emprego são necessárias para apoiar a inserção das mulheres no mercado de trabalho, assim como serviços de informação e de orientação que contemplem as necessidades específicas das mulheres, programas de capacitação e de formação para melhorar a sua empregabilidade, e programas específicos para atender, principalmente, às necessidades de mulheres afetadas pela desigualdade (migrantes, jovens, mulheres rurais e trabalhadoras agrícolas)”, disse oregional da

