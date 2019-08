China diz não estar ciente de conversas telefônicas com EUA mencionadas por Trump

O Ministério de Relações Exteriores da China disse nesta segunda-feira não ter conhecimento de conversas telefônicas que teriam ocorrido entre representantes de comércio americanos e chineses no fim de semana.



Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Washington recebeu duas ligações de Pequim no domingo à noite para discutir a situação da guerra comercial entre os dois países, que na última sexta-feira (23) se agravou com novas ameaças tarifárias de ambos os lados.



"Não fiquei sabendo das ligações do fim de semana mencionadas pelos EUA", disse hoje o porta-voz da chancelaria chinesa, Yan Shuang.



Yan também comentou que China e EUA devem resolver suas diferenças comerciais "por meio de diálogo e consultas".