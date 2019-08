MRV: Nova modalidade de crédito imobiliário da Caixa beneficia diversificação

Em comunicado ao mercado, a MRV afirma que a nova modalidade de crédito apresentada pela Caixa Econômica Federal beneficia e comprova o momento correto da decisão da companhia de diversificar seus produtos.



A companhia ressalta que o anúncio da Caixa ocorre no momento em que foram elevados os lançamentos com recursos da poupança, que passará a oferecer financiamentos capazes de concorrer com a faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida.



"Com isso, acreditamos que o anúncio do financiamento atrelado ao IPCA apresenta uma excelente oportunidade de expansão mercadológica para a companhia", afirma a MRV.



Mais cedo, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou o lançamento de linhas de crédito com o IPCA - o índice oficial de inflação - como indexador, no lugar da TR. Com isso, os juros cobrados serão menores.