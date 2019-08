China aprova US$ 10 bilhões em projetos de infraestrutura

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, órgão estatal de planejamento, informou hoje que aprovou em julho 12 projetos de infraestrutura com investimentos estimados em 70,5 bilhões de yuans (US$ 10 bilhões).



Os projetos, que incluem uma ferrovia entre as cidades de Zhengzhou e Jinan, são principalmente dos setores de transportes e energia.



O governo chinês tem acelerado a aprovação de projetos de infraestrutura este ano, numa tentativa de impulsionar o crescimento econômico do país. Fonte: Dow Jones Newswires.