Autorizado crédito suplementar de R$ 44,467 bi em favor de Dívida Pública

A Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia autorizou o crédito suplementar de R$ 44,467 bilhões em favor da Dívida Pública Federal. Segundo Portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), o crédito será utilizado para serviços da dívida pública federal interna.



Para liberar esse montante, serão anuladas dotações orçamentárias do mesmo valor, neste caso, de operações especiais de Refinanciamento da Dívida Interna.