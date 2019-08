Guedes: MP da Liberdade é mudança conceitual pertencente às reformas desejadas

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira, 12, que Medida Provisória 881, da "Liberdade Econômica", é uma mudança conceitual que faz parte das reformas que o atual governo quer fazer. A expectativa é de que o texto seja votado na terça-feira, 13, no plenário da Câmara dos Deputados.



"O presidente Jair Bolsonaro dizia sempre na campanha que ia tirar o Estado do 'cangote' dos cidadãos", afirmou Guedes em debate sobre a MP, promovido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).



Guedes defendeu a MP que, segundo ele, reduz a burocracia estatal para que os empreendedores abram empresas e dá mais segurança jurídica aos negócios. "Ninguém pode ser proibido de criar empresas, isso tem que ser permitido imediatamente. As nações que perseguiram os empresários se desintegraram economicamente", afirmou, citando o exemplo da Venezuela.



O ministro repetiu boa parte do seu discurso usual e voltou a atacar a oposição, sindicatos e os governos anteriores do País.



"Os mesmos que impedem as reformas de acontecer ficam apontando para o desemprego atual. São 40 anos de desaforo, de dirigismo, atrasando o crescimento econômico", afirmou Guedes. "O sindicalismo nasceu para preservar seus próprios benefícios em regimes de mercados fechados", acrescentou.



Para o ministro, o que garante funcionamento das democracias é a independência entre os poderes, assim como os mercados também funcionam de forma descentralizada.



Enquanto o peronismo venceu neste fim de semana as primárias na Argentina, Guedes ainda fez uma crítica ao grupo político do país vizinho. "A Argentina já foi a sexta renda per capita do mundo e, desde o Peronismo, só afunda", considerou Guedes.