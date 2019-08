Mercado mantém previsão de corte de 0,50pp da Selic em setembro, mostra Focus

Os economistas do mercado financeiro continuam projetando novo corte de 0,50 ponto porcentual da Selic (a taxa básica de juros) em setembro, o que levaria a taxa a 5,50% ao ano. Mas com o ritmo ainda fraco da economia, o mercado já projeta mais uma redução na taxa básica de juros em outubro, dessa vez de 0,25 ponto porcentual, segundo o Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira, 12, pelo Banco Central.



Com mais esse corte, a Selic chegaria a 5,25% ao ano na reunião de outubro do Comitê de Política Monetária (Copom), prevista para ocorrer nos dias 29 e 30 daquele mês.



Na sua última reunião, o Copom reduziu a Selic em 0,50 ponto porcentual, para 6,00% ao ano, dando início ao novo ciclo de corte de juros.



O sistema mostra ainda que a Selic deve fechar o ano de 2019 em 5,00% ao ano.