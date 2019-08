Bom desempenho de milho e colheita de algodão explicam safra recorde, diz IBGE

O bom desempenho da safra de milho e o crescimento já anunciado da colheita de algodão explicam a estimativa de safra recorde deste ano, segundo o gerente de Agricultura do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Alfredo Guedes. A projeção do Instituto é que a produção deste ano alcance 239,7 milhões de toneladas. Apenas a produção de milho será de 98,8 milhões de toneladas, 21,4% mais que a de 2018.



"Apesar da projeção ser de recorde, o desempenho positivo se concentra em algumas culturas. Seria melhor se incluísse a soja, afetada pela seca e altas temperaturas nos meses de novembro e dezembro (meses de plantio)", disse Guedes.



Ele conta que a produtividade do milho "melhorou muito" com a decisão dos agricultores de antecipar o plantio, ainda em uma época de chuva.



"Houve um aproveitamento da janela de plantio", acrescentou o gerente do IBGE, destacando que o milho é um produto de relevância na economia interna, por conta da sua utilização na produção de ração para o setor pecuário.



Outra contribuição positiva para elevar a estimativa da safra de 2019 ao patamar de recorde partiu do algodão. Nesse caso, a projeção de colheita é de 6,5 milhões de toneladas, alta de 0,8% em relação ao mês anterior.



Segundo o IBGE, os preços favoráveis na época de plantio e o desempenho positivo no ano anterior incentivaram a ampliação da área plantada e o aumento dos investimentos nas lavouras. "Mas o crescimento da safra de algodão era conhecido desde o início do ano", afirmou Guedes.