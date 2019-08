Banco do Brasil supera em 25% projeções com lucro líquido ajustado do trimestre

O lucro líquido ajustado do Banco do Brasil no segundo trimestre superou as projeções do mercado. A instituição entregou cifra de R$ 4,432 bilhões, crescimento de cerca de 25% em relação à previsão de R$ 3,540 bilhões, conforme a média de cinco casas consultadas pelo Prévias Broadcast (BTG Pactual, Citi, Eleven, UBS e XP).



O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, considera que o resultado está em linha com as projeções quando a variação para cima ou para baixo é de até 5%.