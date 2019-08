Estratégias para atropelar concorrência crescente

São Paulo – As fintechs – startups ligadas ao setor financeiro – têm avançado em mercados como o brasileiro. Mas alguns empreendedores viram na atuação em nichos a oportunidade de crescer sem ser tão pressionado pela concorrência.





Com experiência acumulada no setor financeiro e em tecnologia, Marcelo França colocou em pé, em março de 2016, o Celcoin. Em vez se ser mais um e se acotovelar com os concorrentes para oferecer um serviço financeiro, ele decidiu buscar mercado entre aqueles que não estão no radar: donos de pequenos comércios e pessoas que não têm acesso a instituições financeiras, chamados de desbancarizados.





Por meio do aplicativo, um smartphone pode passar a funcionar como um terminal para o recebimento de contas de consumo e de boletos, recarga de celular e compra de passagens para viagens rodoviárias, entre outros serviços. Os donos desses celulares autorizados a usar o aplicativo e que fazem esse tipo de operação são chamados de agentes e todo o processo de inclusão deles no sistema – desde baixar o app até ter o credenciamento aprovado pelo Celcoin – é on-line.





É o tipo de serviço, segundo França, que atende a uma população que não tem acesso a bancos ou lotéricas, seja porque mora em lugares distantes ou porque não tem nenhum tipo de relacionamento com as instituições financeiras tradicionais. “As fintechs nasceram para resolver problemas específicos, que é o nosso caso. Quando crescem muito, o caminho natural é irem para outras soluções.”





RENDA EXTRA





Ao oferecer esse serviço, o agente ganha uma comissão sobre cada operação, que varia com o tipo de serviço prestado – outra parte fica com a Celcoin. A remuneração, tanto da fintech quanto de quem oferece a prestação de serviço, vem, por exemplo, da concessionária de energia e da operadora de telecom, que pagam ou um percentual sobre a operação ou um valor fixo, no caso de boletos.





Além disso, o app gera um aumento no fluxo de clientes para o negócio do agente – em média, são 150 pessoas adicionais por mês, o que impacta em acréscimo na renda familiar dos agentes, que varia, segundo o CEO, de 10% a 15%.





Hoje, há desde donos de mercearias, de lan house e até padarias, farmácias, motoristas de aplicativo e vendedores de produtos de beleza por catálogo na rede da fintech, que conta com cerca de 16 mil agentes e já chegou a quase 2 mil cidades – principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Juntos, eles atendem, em média, 1 milhão de pessoas por mês. São geradas, de acordo com o CEO, em torno de 2 milhões de transações mensais, que movimentam R$ 150 milhões. Até o fim do ano, a previsão é chegar a 30 mil agentes, aproximadamente.





“A Celcoin nasceu para democratizar o acesso aos desbancarizados ou sub-bancarizados. No meio do caminho vimos a oportunidade de gerar mais oportunidade de renda. Tudo isso usando a tecnologia”, explica França.





Apesar de a fintech ter pouco mais de três anos, já tem conseguido alguns reconhecimentos internacionais. No mês passado, a Celcoin foi anunciada como a única fintech da América Latina entre os selecionados para o "Inclusive Fintech 50", competição voltada ao apoio de fintechs que promovem a inclusão financeira e beneficiam pessoas carentes, apoiado pela MetLife Foundation, Visa Inc., International Finance Corporation (IFC) e a ONG Accion. Em 2017, a Celcoin levou, ainda, o título de "Melhor Startup do Brasil", dado pelo grupo de investidores suíços Seedstars, e de "Melhor Fintech do País", concedido pelo BBVA Open Talent.





