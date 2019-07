Previdência: comissão especial é convocada para as 20h30

A comissão especial da Previdência já foi convocada para as 20h30 desta sexta-feira. A proposta será mais uma vez analisada pelo colegiado, depois que terminar a votação dos destaques e emendas que ainda acontece no plenário da Casa.



Mais cedo, o presidente do colegiado, Marcelo Ramos (PL-AM), disse ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que a previsão é que esta fase não ultrapasse três horas.



O vice-presidente da comissão, Silvio Costa Filho (PRB-PE), está mais otimista. Ele acredita que em duas horas o trabalho será concluído. Segundo o deputado, já está sendo feito um trabalho com a oposição para que não haja obstrução.



Agora, no plenário, os deputados precisam ainda votar uma emenda de redação ao destaque que foi aprovado ontem sobre aposentadoria das mulheres.



Depois, segundo líderes, deverá ser votado um requerimento de quebra de interstício que é uma ferramenta regimental para "pular" o intervalo de cinco sessões entre um turno e outro da votação de uma proposta de emenda constitucional (PEC). A expectativa é que, na sequência, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anuncie a votação do segundo turno para 6 de agosto.