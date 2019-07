Plenário analisa destaque que reduz idade de professores na transição

O plenário da Câmara começou a analisar o destaque nº 43, do PDT, que reduz de 57 para 55 anos a idade mínima das professoras na regra de transição cujo pedágio é de 100% do tempo que ainda falta de trabalho. A proposta vale tanto para as professoras do ensino público como para o ensino privado.



De acordo com o texto-base da reforma da Previdência aprovado esta semana, passará a vigorar - tanto para os professores públicos como para os privados - idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para os homens, com 25 anos de contribuição para ambos.



O plenário analisará os outros cinco destaques de bancada que ainda restam, um de cada vez. O texto-base da reforma da Previdência foi aprovado na quarta-feira (10), por 379 votos a 131 no plenário.