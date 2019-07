Com quórum baixo, Maia reabre sessão que retomará votação dos destaques

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reabriu a sessão do plenário para retomar a votação dos destaques ao texto-base da reforma da Previdência. O quórum, no entanto, ainda está baixo para iniciar as deliberações. Estão presentes 204 deputados na Casa e 165 registraram presença na sessão.



Maia já está presidindo a sessão, mas, por enquanto, deputados fazem discursos sobre a proposta, mas também sobre outros temas, enquanto aguardam a chegada dos demais deputados. Maia tem aberto as votações quando cerca de 490 deputados estão presentes.



A cena é inusitada porque raramente o presidente da Casa chega ao plenário antes de ter o quórum necessário para as deliberações, mas a sua presença é uma forma de apressar a vinda dos demais parlamentares.