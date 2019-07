4 das 5 atividades de serviços crescem em maio ante abril

Embora o volume de serviços prestados tenha ficado estável em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, houve aumento em quatro das cinco atividades pesquisadas pela Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Sozinhos, os serviços de transportes seguraram o setor, com queda de 0,6% na atividade na passagem de abril para maio. Segundo Rodrigo Lobo, gerente da PMS, a atividade de transportes, que vem fraca desde o fim do ano passado, pesa em torno de 30% do setor de serviços investigado pelo IBGE.



Nas altas, o destaque foram os serviços de informação e comunicação, atividade de maior peso na PMS (com 33% do setor), cujo volume cresceu 1,7% em maio ante abril. Também cresceram os serviços prestados às famílias (0,5%), os serviços profissionais, administrativos e complementares (0,7%) e os outros serviços (2,6%).