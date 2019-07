Moro parabeniza governo e deputados pela aprovação do texto-base da Previdência

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, comemorou a aprovação do texto-base da Reforma da Previdência na Câmara, em primeiro turno, na noite desta quarta-feira, 10. "Parabéns ao Governo e aos deputados. Rumo ao futuro", escreveu o ministro no Twitter. Ele compartilhou uma publicação do ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil) com o número "379", em referência ao número de deputados que garantiram a aprovação da matéria. Foram 131 votos contrários ao texto.