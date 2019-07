Efeito Brumadinho faz S&P elevar projeções de preço para minério de ferro

A S&P; Global Ratings elevou suas projeções para o preço do minério de ferro até 2021. Para a agência de classificação de risco, o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho vai manter a oferta de minério apertada e elevar a cotação da commodity. A expectativa da S&P; é que o preço médio do minério fique em US$ 90 a tonelada em 2019, US$ 80/t em 2020 e US$ 70/t em 2021, ante projeções anteriores de US$ 75/t, US$ 70/t e US$ 65/t, respectivamente.



"Em nossa visão, a Vale pode levar até três anos para trazer a produção de volta aos níveis de 2018", diz em relatório, destacando que os preços do minério subiram desde o desastre, ficando acima dos US$ 100 a tonelada em maio. A forte demanda das siderúrgicas chinesas tem ajudado a sustentar essa alta.



Apesar de ter elevado as projeções, a S&P; acredita em um recuo dos preços no mercado spot no segundo semestre com uma melhora na produção das grandes mineradoras, inclusive a Vale, que obteve aval para a retomada das operações da mina de Brucutu. As projeções consideram, entretanto, que qualquer aumento na oferta seria gradual.



A S&P; acredita ainda que a oferta interna chinesa, o estoque existente nos portos e o uso de sucata ajudarão a preencher a lacuna de oferta deixada pela Vale em 2019.