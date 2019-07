Líderes do governo: destaque pró-policiais será derrubado e solução virá no plenário

(foto: José Cruz/Agência Brasil)

da Casa Civil,esteve reunido com o secretário da Previdência, Rogério Marinho, a líder do governo no Congresso,, e o líder da Maioria, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) nesta quinta-feira, 4.Ao sair da reunião,disse que eles estão trabalhando para manter oapresentado peloe aprovado. Ela também falou que vão atuar para derrubar o destaque 40, que foi apresentado pelo PSD para abrandar regras de aposentadoria parae policiaisfederais. Esse destaque pede simetria nas regras dessas categorias com as das. "Estamos construindo para que fique como o relator colocou", disse.afirmou que o DEM deve retirar o destaque favorável a esses policiais e que o pedido de retirada deve ser feito pelo Capitão Augusto, que representa a categoria. "Vamos resolver a segurança pública no plenário", acrescentou.Onyx também disse que esse destaque será derrubado na comissão e o assunto ainda seguirá sendo debatido pelo governo. "Vamos abrir as conversas novamente na segunda-feira", disse. "Tendo destaques aprovados ou não, podemos tentar medida aglutinativa no plenário."