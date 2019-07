Congresso autoriza bônus para servidores do INSS que atuarem contra fraudes

O Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira, 3, um projeto de lei que autoriza a abertura de crédito de R$ 223,8 milhões para o pagamento de bônus para servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que trabalhem no programa de revisão de benefícios, instituído pela lei de combate a fraudes previdenciárias.



A proposta é resultado de uma medida provisória editada pelo governo Jair Bolsonaro, e sancionada no último 18 pelo presidente. Segundo o Executivo, o projeto não implica em acréscimo de despesas no orçamento, porque haveria remanejamento interno.