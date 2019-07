Banco lança cartão de crédito com limite de R$ 1 milhão; saiba se você está apto

(foto: Divulgação/Banco Bari)

Um banco resolveu lançar umespecial que promete o mais alto valor em limite, chegando a R$. A instituição financeira ainda promete taxas de juros mais baixas, além de condições “mais atrativas e sofisticadas”. O, no entanto, não é para qualquer um. Para ter acesso ao supercrédito é preciso ter imóvel com valor acima depara conseguir desfrutar o limite astronômico na hora das compras.“Qualquer pessoa que seja proprietária de um imóvel (apartamento, casa, terreno, entre outros) está apta a obter esse, desde que tenha renda comprovada e capacidade de pagamento da dívida de forma controlada, além de outras condições exigidas na análise do perfil do tomador e do imóvel”, informa o banco.





O total do crédito oferecido corresponde a 50% do valor do imóvel usado como garantia. O banco que disponibiliza o serviço, ainda disponibiliza para os beneficiários a possibilidade de sacar até 90% do limite, contratando assim uma operação de crédito. Neste caso, o parcelamento pode ter até 120 meses.





Ainda de acordo com o banco, para parcelamentos de até R$ 30 mil, a taxa mensal será de 1,99% ao mês. Já para valores acima disso, o cliente poderá realizar uma operação de home equity, dentro do limite de crédito disponível, com taxas a partir de 1,09% + IPCA, variando conforme o tipo do imóvel.



“Esse produto acaba com o fantasma de que o cartão de crédito é o vilão da dívida cara. É um alívio para quem conhece a bola de neve provocada pela tomada de crédito com juros altos. Outra vantagem do nosso cartão é o limite, que será muito superior à média atual, permitindo alongar os pagamentos quando necessário", ressalta Rodrigo Pinheiro, presidente do Banco Bari.