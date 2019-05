Justiça dos EUA está preparando investigação antitruste contra Google

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está se preparando para lançar uma investigação antitruste do Google, em um movimento que pode representar uma nova camada de escrutínio regulatório para a gigante tecnológica Alphabet, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.



A divisão antitruste do departamento vem pavimentando o caminho para a apuração em semanas recentes, disseram essas pessoas. A Comissão Federal de Comércio, que divide autoridade antitruste com o departamento, anteriormente conduziu uma ampla investigação antitruste do Google, mas a fechou em 2013 sem tomar mais ações.