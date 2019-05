BC da Coreia do Sul mantém taxa básica de juros em 1,75%, como previsto

O Banco Central da Coreia do Sul (BoK, pela sigla em inglês) manteve nesta sexta-feira (31, pelo horário local) sua taxa básica de juros inalterada em 1,75%, como se previa, embora esteja sob crescente pressão para relaxar sua política monetária em meio a preocupações com a desaceleração da economia global e tensões comerciais entre Estados Unidos e China.



O juro básico sul-coreano está no nível atual desde novembro do ano passado, quando foi elevado.



A decisão do BoK veio em linha com a previsão de todos os 21 analistas consultados pelo The Wall Street Journal.



No mês passado, o BoK reduziu sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul para 2019, de 2,6% para 2,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.