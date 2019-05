Ministério reafirma total compromisso de Guedes com retomada do crescimento

O Ministério da Economia divulgou nota nesta sexta-feira, 24, na qual "reafirma o total compromisso do ministro Paulo Guedes com a retomada do crescimento econômico do País e rechaça qualquer hipótese de que possa se afastar desse propósito".



Na nota, o ministério ainda reitera "sua absoluta confiança no trabalho do Congresso Nacional, instituição com a qual mantém excelente diálogo, para garantir a aprovação da Nova Previdência com economia superior a R$ 1 trilhão".



A manifestação do ministério ocorre após publicação de entrevista de Guedes para a revista Veja, na qual o ministro diz que iria embora caso os parlamentares aprovassem uma reforma da Previdência com pouca potência fiscal. "Deixa eu te falar um negócio que é importante. Eu não sou irresponsável. Eu não sou inconsequente. Ah, não aprovou a reforma, vou embora no dia seguinte. Não existe isso. Agora, posso perfeitamente dizer assim: 'Olha, já fiz o que tinha de ter sido feito. Não estou com vontade de ficar, vou dar uns meses, justamente para não criar problemas, mas não dá para permanecer no cargo'. Se só eu quero a reforma, vou embora para casa. Se eu sentir que o presidente não quer a reforma, a mídia está a fim só de bagunçar, a oposição quer tumultuar, explodir e correr o risco de ter um confronto sério pego o avião e vou morar lá fora", disse o ministro à revista.



Mais cedo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), minimizou o impacto da declaração de Guedes e disse que a "edição de uma matéria, às vezes, pode criar uma interpretação equivocada". "Conheço o Paulo Guedes. Deve ter acontecido algum problema na edição da matéria", afirmou Maia à reportagem. "Não acredito que ele tenha falado nesse contexto (de deixar o cargo)", acrescentou.