Maia teve reunião com secretários da Economia para tratar de desburocratização

Uma reunião do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com secretários do Ministério da Economia, para tratar de desburocratização, chegou ao fim na manhã desta sexta-feira, 24. O encontro foi realizado na residência oficial da Câmara.



O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também passou rapidamente pelo local.



Ele ficou por menos de 20 minutos e não há informação se o ministro participou de parte da reunião com os secretários.



Maia recebeu o secretário especial de Desburocratização do Ministério da Economia, Paulo Uebel, e a chefe da assessoria especial de Assuntos Estratégicos, Daniella Marques.



O secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gleisson Rubin, era esperado para o encontro mas não compareceu. Uebel saiu do local cerca de 1 horas antes de Daniella.