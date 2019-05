Inflação ao consumidor na Turquia avança 19,5% em abril, na comparação anual

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Turquia avançou 19,5% em abril, na comparação com igual mês do ano passado. O resultado representa uma desaceleração ante a alta anual de 19,7% de março e veio abaixo da previsão de ganho de 20,2% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.



Na comparação mensal, a inflação ao consumidor no país subiu 1,7% em abril. Em março, essa alta havia sido de 1,03%.



Além disso, foram divulgados nesta sexta-feira dados do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês). O PPI na Turquia avançou 2,98% em abril ante março e registrou alta anual de 30,12%.